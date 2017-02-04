纳扎尔巴耶夫总统对政府扩大会议进行总结

哈通社阿斯塔纳 - 2月3日，纳扎尔巴耶夫总统在位于首都的政府大楼主持召开了政府扩大会议。

政府各部部长、各州州长出席会议。



据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统在会后发表了声明，对此次会议进行了总结。



在声明中，总统表示，会议对2016年的工作进行了总结，并确立了当前最重要的两个任务：一、推动政治改革--宪法修正案；二、落实《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要》国情咨文。



总统称，于此同时，他希望向告知公众政府人事任免方面所进行的变动。



据纳扎尔巴耶夫总统表示，主要的三个人事任免包括：

第一，帖穆尔•苏莱曼诺夫接替库万德科•毕申姆巴耶夫担任国家经济部部长。总统强调称，苏莱曼诺夫能力出众、经验丰富，曾出任经济部副部长职务，相信他能够胜任该职务。

第二，卫生和社会发展部被重组两个部，分别是卫生部及劳动和社会保障部。总统表示，目前在医疗卫生领域需要开展大量具体的工作，因此有必要进行重组并做好向公众的宣传。

第三，任命伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫为哈萨克斯坦驻俄罗斯大使。总统强调称，俄罗斯是哈萨克斯坦重要的邻邦和合作伙伴，两国经济和政治联系密切，哈萨克斯坦需要一名对两国情况了解透彻、具有丰富经验、稳重成熟且拥有威望的人士担任驻俄大使。塔斯马哈穆别托夫极为合适，且本人主动请缨，故有此任命。

在声明最后，纳扎尔巴耶夫总统还表示，应尽可能减少副总理人数，政府各部部长应妥善履行职责，努力完成交付的各项任务。







【编译：木合塔尔·木拉提】