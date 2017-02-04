欧盟领导人齐聚马耳他讨论难民问题

哈通社阿斯塔纳 -- 欧盟各国领导人2月3日在马耳他举行非正式峰会，讨论难民问题。

他们承诺将为利比亚提供两亿欧元的资助，以用于阻止难民涌入欧洲。

出席峰会的多名领袖也对美国总统特朗普推行的多项措施，表示关注。



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