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    16:39, 04 二月 2017 | GMT +6

    欧盟领导人齐聚马耳他讨论难民问题

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    哈通社阿斯塔纳 -- 欧盟各国领导人2月3日在马耳他举行非正式峰会，讨论难民问题。

    他们承诺将为利比亚提供两亿欧元的资助，以用于阻止难民涌入欧洲。

    出席峰会的多名领袖也对美国总统特朗普推行的多项措施，表示关注。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    国际 黄金储备 欧盟
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