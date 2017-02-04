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16:39, 04 二月 2017 | GMT +6
欧盟领导人齐聚马耳他讨论难民问题
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哈通社阿斯塔纳 -- 欧盟各国领导人2月3日在马耳他举行非正式峰会，讨论难民问题。
他们承诺将为利比亚提供两亿欧元的资助，以用于阻止难民涌入欧洲。
出席峰会的多名领袖也对美国总统特朗普推行的多项措施，表示关注。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
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