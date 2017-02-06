法语歌坛天后罗拉发来邀请函 望与迪玛希会面

哈通社阿斯塔纳 -- 歌坛红人迪玛希•库达伊别尔艮的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫5日在自己的Instagram主页上表示，比利时裔法国歌坛天后罗拉•菲比安日前通过其作曲家弗拉维安•伯杰发来邀请函，希望同正在参加湖南卫视《歌手2017》节目而人气不断飙升的迪玛希会面。

沙里莫夫写道："我们有特大喜讯，法国歌坛天后罗拉•菲比安通过互联网听到迪玛希演唱的歌曲后，发来真挚的祝福。她非常欣赏迪玛希，并对他的完美嗓音深感震撼，特向我们发来邀请函，希望能与迪玛希会面。"



阿勒帕慕斯表示，目前双方正就有关具体会面事宜进行沟通。



经罗拉的允许，阿勒帕慕斯公布了罗拉与法国著名歌手、作曲家弗拉维安•伯杰(Flavien Berger)在Whatsapp社交平台上的聊天记录。



弗拉维安：你是否听过这位哈萨克斯坦歌手演唱的歌曲？



罗拉：是的，他唱的歌完美，令人惊讶。



弗拉维安：他的天籁嗓音爆发力着实令人为之感叹！



罗拉：他的演唱水平极高，歌唱技巧运用纯熟，惊艳的嗓音不得不令人称赞！



弗拉维安：我们与他会面如何？



罗拉：为何不呢？



据悉，在《歌手2017》第三期节目中，迪玛希演唱了英国皇后乐队的«Show must go on»（中文译名：《表演必须继续》），获得第三名。该节目共分十期，迪玛希在综合成绩排行榜中位居榜首。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

