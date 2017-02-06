歌手迪玛希和中国著名影视明星成龙互赠礼物

哈通社阿斯塔纳-凭借热门综艺节目《歌手》在中国走红的我国青年歌手迪玛希近日毫不掩饰自己的超级偶像就是中国著名影视明星成龙，并坦言自己从小就喜欢看成龙的电影。迪玛希此次在中国参加《歌手》第四期节目，也恰逢成龙主演的动作喜剧《功夫瑜伽》上映，迪玛希"忙里偷闲"专程去北京观看了影片。然而，令迪玛希感到意外惊喜和不虚此行的是，他在北京见到了仰慕已久的偶像--成龙。

为了与粉丝们一起分享心中的喜悦，迪玛希6日在自己的社交媒体上写到："今天是我一生中最难忘的日子！终于见到了我心中的偶像成龙大哥！我为成龙大哥献上了哈萨克传统民族礼服洽袢（大衣）和冬不拉，并为他演奏了哈萨克斯坦著名作曲家努尔黑萨•特列恩迪夫冬不拉曲《Alkisa》。大哥回赠于我定制的衣服和音响设备。我还向成龙大哥学跳电影《功夫瑜伽》中的一段舞蹈动作。他勉励我继续努力，表示将关注





成龙，1954年4月7日出生于香港中西区，中国香港演员、导演、动作指导、制作人、编剧、歌手。自1971年步入演艺圈以来，主演多部电影，多次获得国际电影节奖项。除演艺事业，成龙还热心公益事业。2004年担任联合国儿童基金会亲善大使。2006年入选《福布斯》杂志评出的"十大慈善之星"。



【编译：金桥】