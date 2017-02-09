纳扎尔巴耶夫总统接见能源部长

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府接见能源部长哈纳特•波兹姆巴耶夫。

期间，总统听取了波兹姆巴耶夫就能源工业发展的主要指标和能源领域未来发展前景等方面的工作汇报。



纳扎尔巴耶夫强调指出实施石油生产领域项目计划和石油产品加工处理的重要性。



纳扎尔巴耶夫表示，卡沙甘油田已开始投产，田吉兹油田扩大问题得以解决，卡拉恰干油田相关问题也迎刃而解。如今，有必要提升石油生产量和加工量。为此，有必要对国内三大石油加工厂进行升级改造。



总统还强调指出，不得忽视天然气开采和煤气化、巴尔喀什热电厂建设工程、能源设施私有化等工作的重要性。



波兹姆巴耶夫向总统就能源资源开发利用和2016年石油出口量等进行汇报。



波兹姆巴耶夫表示，2016年，我国石油生产量为7550万吨，实际油产量为7800万吨。尤其是卡莎甘油田的油产量超出原定目标，生产量达100万吨。石油出口量提升至6200万吨，其中4000万吨由里海管道输出。液化气产量提升至136吨。



能源部长还向总统就提高勘探工作质量和降低铀矿开采量等事宜进行汇报。



会谈结束后，纳扎尔巴耶夫向波兹姆巴耶夫下达了一系列具体工作任务。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】