文体部长：检测结果证明哈萨克斯坦冬季两项运动员清白无辜

哈通社阿斯塔纳--文化和体育部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪16日在推特上发文说："国际冬季两项联盟和奥地利反兴奋剂机构刚刚公布了对参加2017年国际冬季两项世锦赛我国运动员进行的血液和尿液检测结果。结果证明我国运动员清白无辜，他们没有服用兴奋剂，我信任他们。"

此前有媒体报道称，2017年国际冬季两项世锦赛开赛前，奥地利警方突袭了我国团队所居住的酒店，怀疑我国运动员使用违禁药品。值得一提的是，国际冬季两项联盟和奥地利反兴奋剂机构，一同对整个运动队进行了血液和尿液测试。警方在酒店里找到了一些医疗设备、药品和手机。但调查没有对我国运动员参赛产生任何影响。



根据媒体报道，就在上个月，在位于东蒂罗尔州的一加油站发现属于我国运动队的纸板箱，里面包括医疗设备，还有注射器，奥地利警方随之展开调查。



哈萨克斯坦冬季两项联合会秘书长玛纳斯•乌塞诺夫对奥警方突袭行动表示惊讶，但不担心警方进行的调查，"我们并不担心，我们将拭目以待调查结果，我们犯下的惟一错误，就是一位队医疏忽大意了，未能妥善处理所使用过的物品。"



2017年国际冬季两项世锦赛于2月9日在奥地利举行，大赛共进行11个项目争夺。



【编译：金桥】