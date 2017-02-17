马吉利斯议长尼格马图林会见伊朗驻哈大使

哈通社阿斯塔纳--据马吉利斯消息，马吉利斯议长尼格马图林16日会见伊朗伊斯兰共和国驻哈萨克斯坦特命全权大使莫基塔巴•达米尔奇卢。

尼格马图林首先祝贺伊朗伊斯兰革命胜利38周年和两国建交25周年。



双方就深化两国各领域合作和议会间交流深入交换意见。



尼格马图林表示，2016年两国元首成功实现了互访，这为新形势下哈伊友好合作未来作出新规划，注入新动力。发展同伊朗的关系是哈萨克斯坦外交政策的优先方向，哈将致力于同伊朗发展睦邻友好关系。



达米尔奇卢感谢哈萨克斯坦为推动伊朗核问题的解决所发挥的积极作用。他说，哈萨克斯坦曾两次承办伊核谈判，为解决伊朗浓缩铀库存问题发挥了重要、建设性的作用。伊哈关系之所以发展迅速、动力强劲得益于双方极强的经贸互补性和合作意愿，得益于两国领导层重视发展双边关系的正确抉择。



达米尔奇卢说，伊朗政府支持纳扎尔巴耶夫总统关于‘为建立安全、公正和繁荣的世界而巩固国际合作'的哈萨克斯坦政治主张。他还高度评价了纳扎尔巴耶夫总统为保障地区稳定、促进区域经济发展与社会繁荣所作出的重要贡献。



尼格马图林感谢伊朗对成立伊斯兰食品安全组织给予的支持。他说，纳扎尔巴耶夫总统提出2017年9月10日至11日在阿斯塔纳召开伊斯兰合作组织科学与技术峰会。哈方相信伊方将积极参与这一重要峰会。



【编译：金桥】