亚冬会记者手记：札幌--充满游客的旅游胜地

哈通社札幌 - 2月18日，日本札幌，这座三度举办亚冬会的城市，迎来了本届亚冬会最后一批抵达的哈萨克斯坦参赛运动员。

这批运动员中，也包括哈萨克斯坦媒体代表团。







虽然还没有时间深入的观察这座城市的很多细节，但我觉得还是有必要将自己在札幌--这个第三次举办亚冬会的城市中的所见、所闻、所感，同读者们做个分享。



札幌市的城市气候，与我们哈萨克斯坦北方城市十分接近。







虽然天气预报显示，当前的气温是零下3-4度，但人们依然能够感受到相对刺骨的寒冷。



市内的积雪约在20-30公分，不过值得一提的是，城市内的道路干净极了，几乎一尘不染。







札幌市，位于日本北方的北海道地区，是日本第四大城市。



而且，这座城市被认为是日本的经济、工业和文化中心。







根据2010年的统计显示，札幌市人口总数为189万。目前估计已经超过了200万人。



即使在冬季，走在街头，熙熙攘攘人群也着实让记者感受到了人口的繁茂。



手头的资料告诉我，这座城市的占地面积为1121.12平方公里。







札幌还是一个著名的疗养胜地。



在札幌市的周边，有着许多的温泉。每年，札幌市还会举办传统的冰雪节。



温泉和冰雪节每年吸引着200多万来自世界各地的游客，来到这座城市观光消费，并使旅游业成为了这里的重要产业之一。







或许也是因为独特的冬季风光，亚冬会自诞生以来，就对札幌这座城市"情有独钟。1986年和1990年的首届和第二届亚冬会，主办权都被交给了札幌。而在此之前，札幌还主办了1972年的冬奥会。



本届亚冬会，哈萨克斯坦共派出153名运动员。







我国健儿们能否在札幌取得佳绩，且让我们拭目以待吧。



【作者：昆苏力坦·沃塔尔拜 编译：木合塔尔·木拉提】