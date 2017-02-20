托卡耶夫出席慕尼黑安全会议

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）议长托卡耶夫日前出席慕尼黑安全会议。

会议主要就跨大西洋关系未来发展、北约地位、安全与国防领域合作事宜等进行讨论。此外，与会人士还就俄罗斯与西方关系、叙利亚问题、亚太地区局势及其他一些重大问题交换意见。



共计600余贵宾出席会议。其中包括30多个国家和政府元首、议会主席、知名政治家、外交官、军人及分析人士。德国总理默克尔、联合国秘书长古特雷斯、美国副总统潘斯、北约秘书长斯托尔滕贝格发表讲话。



托卡耶夫出席主题为"欧亚折射线"的小组研讨会。



托卡耶夫指出欧亚地区国家间建立友好关系的重要性。他表示，哈萨克斯坦一直以来同相邻国家和睦相处，与包括俄罗斯在内的其他国家已划定边界。



托卡耶夫表示，中国"一带一路"计划将为加强区域经济合作、提高过境运输潜力、促进欧亚地区产能合作注入新的动力。



托卡耶夫还就纳扎尔巴耶夫总统提出的宪法改革计划进行介绍。他表示，哈萨克斯坦是改革派国家。无论是经济或是政治领域，片刻也不得停止社会转型的脚步。为顺利跻身全球30强国，哈萨克斯坦需要持续实施一系列结构性改革。



托卡耶夫指出哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国期间的任务目标。他表示，哈萨克斯坦将把焦点放在防止核武器扩散和反恐等领域，并为巩固亚信会议、促进上合组织框架下的一系列合作事宜作出不懈努力。



此外，阿塞拜疆总统阿利耶夫，爱沙尼亚总统卡柳莱德、格鲁吉亚总理克维里卡什维利和乌克兰前总理亚采尼克出席小组研讨会。该研讨会由"欧亚集团"公司创始人伊恩•布雷默主持。



慕尼黑安全会议是有关国际安全政策的年度会议，于1963年首次召开。第五十三届慕尼黑安全会议于2月17日至19日在德国慕尼黑巴伐利亚庄园酒店举行。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】