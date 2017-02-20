捷克众议院副议长高度评价纳扎尔巴耶夫总统国情咨文

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦总统的新国情咨文，是基于《哈萨克斯坦2050战略》目标而面向未来的桥梁。

在接受哈通社记者采访时，捷克众议院副议长沃伊杰赫•菲利普作出上述表示。



"哈萨克斯坦曾经提出的2030年发展目标，被视作是哈萨克斯坦第二阶段发展纲要，这些目标提前成功实现。现在，随着纳扎尔巴耶夫总统的新国情咨文的发表，哈萨克斯坦将迈入发展的第三阶段。我相信，这一阶段哈萨克斯坦的发展，将遵照《百步计划》的相关方案稳步实施。"捷克副议长如是说。



沃伊杰赫•菲利普认为，纳扎尔巴耶夫总统每年发表的国情咨文，对于每一位哈萨克斯坦公民而言都具有着重要的意义。



每一个哈萨克斯坦人，都能够通过这份重要的文件，找到发展自身事业所需的信息。



而今年的新国情咨文，对国家未来的发展又提出了新的目标。



"纳扎尔巴耶夫总统今年发表的这份国情咨文，将对哈萨克斯坦未来的发展起到重要的指导性作用。我相信，哈萨克斯坦将通过完成国情咨文中所制定的目标，进而获得令人满意的发展成就。"他说。



沃伊杰赫•菲利普还强调称，他毫不怀疑，通过落实这一国情咨文的各项任务，哈萨克斯坦将实现繁荣与强盛。



【编译：木合塔尔·木拉提】