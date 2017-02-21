哈萨克斯坦将成立两家全新的国有企业--哈萨克投资公司和哈萨克出口公司

哈通社阿斯塔纳 - 投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克20日表示，根据统计委员会统计，2016年前三季度，哈萨克斯坦外来投资增长27.3%，达45亿美元。

他表示，为了进一步促进投资和出口的发展，哈萨克斯坦将成立两家全新的国有公司。



据其介绍，去年以来，我国在投资领域贯彻实施了"一个窗口"服务原则。2016年全年，共收到投资申请5500份，开展了8000多项国家服务工作。



"我们计划在今年上半年结束前，完成对招商引资工作的全面自动化改革。投资监察员将对各项投资进行细致的监察，与此同时，对外的招商引资工作将得到进一步的加强，对经济增长有利的投资将获得明确。" 哈斯姆别克说。



他表示，目前投资和发展部面临着两大重要任务。



第一项任务--在年底之前，完成招商引资国家战略的制定工作。这一战略将明确当前经济形势下吸引外来投资需重点关注的领域。



"为此我们邀请了世界银行的专家参与工作。KAZNEX INVEST出口和投资局旗下，将建立一家全新的国有企业‘Қазақинвест'，即哈萨克投资公司。这家公司将代表政府同所有的跨国企业和大型投资者们进行洽谈。组建公司的相关工作，将在未来两周内实施完毕。"杰恩斯•哈斯姆别克说。



第二项任务--地方政府、国家机构和国有企业将进一步加强在招商引资方面的工作力度。



目前哈萨克斯坦向全球117个国家和地区出口超过960多种产品。去年11个月内，我国加工产品在出口中的份额达到了115亿美元。不过，冶金、化工和石油加工领域出现了下滑迹象。



为了强化这一领域的工作力度，政府将设立国家出口委员会，同时在哈萨克斯坦出口信用保险集团（KazExportGarant）旗下组建全新的国有公司--哈萨克斯坦出口公司（Қазақэкспорт）。该公司将负责所有与出口相关的业务。



根据杰恩斯•哈斯姆别克介绍，2017年，将是哈萨克斯坦恢复原有出口规模的重要一年。



【编译：木合塔尔·木拉提】