纳扎尔巴耶夫和普京将在阿拉木图举行会晤

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统和俄罗斯总统普京将于27日在阿拉木图举行会晤。

消息称，根据计划，两国元首将就广泛的双边合作问题以及共同关心的国际和地区问题进行讨论。

【编译：小穆 审校：金桥】