阿斯哈尔•马明视察哈乌边防站

哈通社奇姆肯特 -- 政府第一副总理阿斯哈尔•马明22日率领代表团抵达南哈州，视察哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边防站工作情况。

代表团中包括国防和航空航天工业部长贝布特•阿塔穆库罗夫、财政部长巴赫特•苏丹诺夫、外交部副部长哈勒姆詹•阔伊什巴耶夫、经济部副部长帖穆尔•扎克斯勒阔夫、投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔、财政部国家收入委员会副主席果斯曼•阿穆林。





视察期间，代表团就扩大哈乌边界阔尼斯巴耶夫边防站、优化公民与货物过境程序、提高哈乌商品周转量等事宜交换意见。



阔尼斯巴耶夫是哈乌边界处的主要边防检查站之一，主要职责为检查和监护交通运输工具出入境。来自欧亚经济联盟成员国、伊朗、土耳其及其他国家的货车和其他交通工具均通过该边防站进出境内。例如，2016年，从阔尼斯巴耶夫边防站进出乌境内的货车数量达4.2万辆，而轿车数量则达1.1万辆。



当日，政府代表团还视察丝绸之路边防站。该边防站于2009年进行升级改造，主要检查出入境人员及其携带的行李物品和财物。经改造后，每日的出入境人员数量已达1.4万人。



政府代表团还对重建的卡勒潘别克边防站工作进行视察。如今，每日平均有2.8万余辆货车和轿车及2千余人出入境。



据悉，2016年，共有600万余人和8.4万余辆货车和轿车通过这3个边防站出入乌境内。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

