阿拉木图直达塔什干高速铁路线路将于近期开通

哈通社阿斯塔纳 - 正在对乌兹别克斯坦进行工作访问的哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明，23日在塔什干同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫举行会谈。

据外交部消息，双方在会谈中就哈乌两国在社会经济发展各个领域的合作前景深入交换了意见。



会谈中，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫强调，哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦在中亚地区最大的经贸合作伙伴。



而阿斯哈尔•马明则表示，我国总统纳扎尔巴耶夫一贯重视发展同乌兹别克斯坦的合作。



阿斯哈尔•马明称，哈乌两国政府间已经建立了有效和合作模式。两国开设了农业综合体、化学和石油化工工业方面的交易市场，实现了资源和产品的互通有无。在汽车工业、旅游业和石油化工业领域的合作正在不断加深。







据悉，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦签署了一系列基础设施建设项目方面的重要协议，其中包括开通公交和航空线路的协议。



近期，将开通阿拉木图至塔什干高速铁路线路。



此外，两国在军事和军事技术装备合作方面，也取得了巨大的进展。



2016年，以货币计算的哈乌两国双边贸易额增长达40%，两国计划在2020年前，将双边贸易额提升至50亿美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】