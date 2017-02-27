纳扎尔巴耶夫总统被提名为诺贝尔和平奖候选人

哈通社阿斯塔纳 - 巴塞尔和平理事会和平研究所所长阿林•瓦热日前提名哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫及哈萨克斯坦ATOM计划荣誉代表、画家卡热普别克•奎科夫为诺贝尔和平奖候选人。

据悉，这位知名的反核运动积极人士是通过个人Facebook主页透露这一消息的。



"我今年提名卡热普别克•奎科夫和纳扎尔巴耶夫总统为诺贝尔和平奖的候选人，他们在限制核武器方面所做出的努力令我做出了这一决定。"他写道。



阿林•瓦热提供了一份诺贝尔和平奖候选人的短名单，其中显示提名纳扎尔巴耶夫总统和奎科夫先生为诺奖提名的建议，是由英国政治家比尔•基德提出的。



提名申请当中指出，作为哈萨克斯坦共和国总统，努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫持续22年大力支持防止核扩散的相关国际努力，并提出了许多具有影响力的倡议，为这一领域事业的发展做出了巨大的贡献。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上的讲话，以及其提出的21世纪"无核化世界"宣言已经成为联合国安理会的正式文件。



而由卡热普别克•奎科夫领导的ATOM计划则始终坚持实现全球无核化的努力。



ATOM计划于2012年启动，是一个国际请愿运动，旨在团结世界上关于反对核试验的社会意见。该项目中介绍了塞梅核试验场周边居民的悲剧故事。



阿林•瓦热是《议员支持核不扩散及核裁军国际论坛》的全球倡导者。



提名申请的英文原件可点击 这里 查看。



【编译：木合塔尔·木拉提】