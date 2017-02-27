哈萨克斯坦著名景点介绍：布尔汗-布拉克瀑布

布尔汗-布拉克瀑布位于阿拉木图州准葛尔阿拉套山附近，是中亚地区最大的瀑布，也是阿拉木图州最美丽的瀑布。海拔高度为2000米。

冰冷的冰川冷泉从120米高度直泻而下，流入伊犁河。瀑布溅起无数细珠碎玉，落在岩石形成万朵水花和水雾，让游客们流连忘返。





这里的动植物群种丰富多样，其中最著名的就是杰特苏天山棕熊。





关于布尔汗-布拉克瀑布有一则传说：曾经有一位名叫布尔汗的男子，他是家里的独生子，故此备受母亲关爱。母亲一直盼望布尔汗能娶到好媳妇，但布尔汗却爱上了一位自尊心过强的女子--阔拉。母亲对此强烈反对，为了阻止两人在一起，无奈将孩子监禁在家中。尽管如此，布尔汗依旧没有放弃，时刻思念着自己深爱的女子。最终他顺利逃出监禁，与爱人重聚。由于多年未见，长期以来的思念使两人禁不住挥泪投进伊犁河，而他们洒下的眼泪化作终年飞流的布尔汗-布拉克瀑布。





自此之后，布尔汗也未曾与母亲见面，思子之心让母亲长期以泪洗面，日子久了便形成壮观的"慈母之泪"瀑布。该瀑布就坐落在布尔哈-布拉克瀑布附近。









【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】