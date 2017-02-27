迪玛希回归母校 获全校师生高规格迎接

哈通社阿斯塔纳 -一直在中国参加《歌手2017》音乐竞技节目的哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库代别尔艮，2月27日回到了自己的母校--具有"艺术殿堂"之称的哈萨克斯坦国立艺术大学，并受到了母校师生的高规格迎接。

母校的高规格迎接令迪玛希十分感动。



在向全校师生们发表的演讲当中，迪玛希说："尊敬的师长们，朋友们，还有我的同辈伙伴们，我真诚的向诸位致以谢意！我今天非常的激动，无法很好的组织自己的语言，希望大家不要介意。"



迪玛希表示，回到母校让他非常开心，因为他始终将母校当作自己的家。







"我们现在有着许多机会，向全世界展示哈萨克的文化，我们应该把握住这一机会。"迪玛希在演讲当中强调。



迪玛希还在讲话中感谢纳扎尔巴耶夫总统及国立艺术大学校长艾曼•穆萨霍贾耶娃对他的支持和帮助。







在随后的活动当中，哈萨克斯坦知名国家功勋人士、社会活动家、学者米尔扎汗•卓勒达斯别克教授为这位年轻的歌手做了祝福"巴塔（哈萨克传统中长辈为后辈的祈福仪式）"。



卓勒达斯别克教授说："受真主的恩宠，哈萨克人历史上诞生了无数优秀的歌者，但由于时代的局限，他们中的绝大多数都不曾像迪玛希一样，将哈萨克的歌声带到世界的另一端。1925年哈萨克传奇歌者阿姆列•哈邵巴耶夫曾在巴黎世博会上歌唱哈萨克，但像他这样幸运的人毕竟是少数。"



卓勒达斯别克教授教诲迪玛希，要努力成为一个能够承载得起荣誉的、谦和的、优秀的人。



"人民对你充满了期待，你的未来也充满了希望，你要努力进步，学会承载这份荣誉，你也值得拥有荣誉。"教授在献给迪玛希的"巴塔"中这样说。







值得一提的是，出席此次活动的文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒表示，迪玛希日前获得了纳扎尔巴耶夫总统奖学金。



"众所周知，迪玛希并不是一夜爆红的无名人士。作为一名追逐艺术之路的专业歌手，迪玛希参加过许多大赛和活动，在业界有着极高的知名度。前不久，纳扎尔巴耶夫总统向包括迪玛希在内的多位艺人颁发了总统奖学金，鼓励他们在艺术之路上继续深造。总统对这位歌手的关心，由此可见一斑。"穆哈梅迪吾勒说。



据了解，迪玛希很快将启程前往中国，继续《歌手2017》节目的录制工作。《歌手2017》共有14期节目，目前已经完成了一半的进度。



【编译：木合塔尔·木拉提】