哈通社阿斯塔纳 -- 我国将保持总统制国家制度不变。

据总统府新闻局消息，3月1日，国家权力再分配工作组会议在总统府召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议，并作出的上述表示。



"有一点是我们必须明确的认知--原有的政治模式将保持不变，哈萨克斯坦始终将是总统制共和国。但与此同时，国家管理体系需作出与时俱进的变化。"纳扎尔巴耶夫说。



总统表示，改革后，政府及执行机构将受到更加严格的监督。



总统指出，宪法改革不仅将增强政府机构的专业性，同时能够将宪法中"权力来自人民"的观念更加深入人心。



"宪法改革草案决定着国家未来的发展道路，它的命运将由我们决定。今天我们需要讨论何时将文件提交国会。根据草案，我们将对宪法的23项条款进行补充修改，并对相关法律进行35项改动。需要强调的是，这些改动都是旨在将总统手中的权力，分配给政府各机构。众所周知，现在许多国家正在进行的宪法改革恰好与我们相反，是在不断将权力集中到总统手中。我们这样做，是因为在25年的发展中，强有力的总统制度完成了时代赋予他的任务。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】