纳扎尔巴耶夫总统接见宗教事务和社会组织管理部部长叶尔梅克巴耶夫

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府接见宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫。

据总统府新闻局消息，叶尔梅克巴耶夫向纳扎尔巴耶夫总统就宗教事务和社会组织管理部相关工作进展及今后的工作计划进行了详细的汇报。



谈及宗教领域问题，总统着重强调了宗教事务和社会管理部的只能及其担负的责任。



"过去哈萨克斯坦还没有建立过这样的部门。宗教事务和社会组织管理部要加强同宗教团体、非政府组织和青年团体之间的联系，并确保相关工作的持续进行。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统尤为关注我国目前对宗教和宗教团体，尤其是在反对宗教极端主义方面所采取的政策。



"哈萨克斯坦允许所有的宗教协会开展工作，保障公民的宗教信仰自由不受侵犯。在这一领域上，我们需要保持稳健的立场。此外，对宗教极端主义问题必须重视起来，完善相关的法律。宗教事务和社会组织管理部有许多工作要做。"他说。



叶尔梅克巴耶夫在汇报中表示，该部各项工作均顺利完成，相关领域一切正常。



据其介绍，目前我国国内合法注册并从事活动的宗教组织和团体，涵盖18种宗教，总数达3600多个，其中大多数属于伊斯兰教。



此外，叶尔梅克巴耶夫还向总统就宗教事务和社会组织管理部在保证国内跨种族和宗教间和谐的政策下，政府和各宗教机构为保障和谐而采取的政策进行了介绍。



根据会谈结果，纳扎尔巴耶夫总统向叶尔梅克巴耶夫下达了一系列具体的工作任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】