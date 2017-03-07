特朗普再签移民禁令 留缓冲期放过伊拉克

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，在上次移民禁令被法院否决后，美国总统特朗普签署新政令，对来自六个国家的公民进入美国实行90天禁令。这六个国家的主要人口都是穆斯林。

此前曾被列入特朗普移民禁令的伊拉克，这次未被列入新禁令。持有美国签证的伊拉克公民将被准许进入美国。



按照这项新规定，所有难民将被禁止在120天内进入美国。



为减少由于此项规定给人们出行造成的影响，这项新政令将从3月16日起实施。



特朗普上次颁布移民禁令后，许多机场在执行时不知如何应对， 还引发了各地大规模抗议行动。那项移民禁令随后遭到美国一家联邦法院的否决。



美国国务卿蒂勒森表示，此项措施是为了"杜绝激进的伊斯兰恐怖分子制造或图谋破坏活动而导致的被动局面"。



他与美国总检察长赛森斯、国内安全部长凯利一起出席了周一的新闻发布会，并探讨了这一新政令。



美国联邦调查局称，目前有超过300名以难民身份进入美国的人正在因涉嫌潜在恐怖犯罪，而接受调查。



蒂勒森说："和世界上任何国家一样，美国有权决定谁能进入这个国家，并把可能会给这个国家带来伤害的人拒之门外。"



按照此次特朗普签署的新政令，来自伊朗、利比亚、叙利亚、索马里、苏丹和也门的公民将再次被禁止在政令发布后90天内进入美国。







虽然此次新政令明确规定，通过美国内政部审核的难民可以被准许进入美国，但上限为每年不超过五万人。



按照新规定，叙利亚难民则不再遭受全面禁止。



同时，新规定准许来自上述六个国家、但持有美国绿卡(永久居留身份)的人进入美国。

有评论注意到，此次新规定并没有像上次禁令一样，对某些宗教给予优先权。



在特朗普上次签署的移民禁令中，信奉基督教的难民将优先被考虑。但在上次禁令发布后，这一条引发外界批评，并称该政策属非法。



特朗普曾在上次发布移民禁令时没有留出缓冲时间。他当时在推特上写道："如果禁令留出一个星期的缓冲期，那么'坏蛋'就会利用那个星期蜂拥窜入。"



但这次他签署的新禁令设定从3月16日起实施。据信，这10天的缓冲期将缓解许多美国机场应对上次禁令时的混乱景象。



据分析，特朗普此次签署的新禁令还会受到司法挑战。据信被法官们挑战的理由有两条：即"没有给受到影响的人群预留出足够的应对时间"，和"没有证据显示，被禁六个国家的公民曾在美国制造恐怖事件"。