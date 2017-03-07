第十届九连珠播棋国际大赛胜利闭幕

哈通社阿斯塔纳 - 旨在纪念著名社会功勋人士纳勒霍加•叶尔格施巴耶夫的第十届国际九连珠播棋大赛，3月2日至6日在克孜勒奥尔达州锡尔河县举行。

据该州体育部门消息，大赛由哈萨克斯坦九连珠播棋协会主办，今年共吸引来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、蒙古、乌兹别克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等7个国家28支队伍，共计256名男女选手参赛。



国际大赛根据瑞士规则体系进行，按照选手年龄分9个级别。



在大赛闭幕式上，国际及哈萨克斯坦九连珠播棋协会会长阿里汗•拜梅诺夫及锡尔河县县长哈尼别克•卡赞塔耶夫向获奖选手们表示祝贺，并发表了演讲。



克孜勒奥尔达州体育管理局局长萨德克•穆斯塔法耶夫、州九连珠播棋协会会长阿布德卡德尔•叶尔格施巴耶夫及哈萨克斯坦九连珠播棋协会总教练、本次大赛裁判长阿依努尔•扎哈普巴耶娃为获奖选手颁奖。



值得一提的是，大赛"最年轻棋手"荣誉，被来自阿拉木图州的7岁棋手艾蝶穆•阿兹马罕获得，而77岁的锡尔河县选手图尔甘拜•博乐甘拜则获得了"老骥伏枥奖（Тарлан ойыншы）"。



其他各级别获奖选手均获得了表彰及奖金。



九连珠播棋，哈萨克语为"тоғызқұмалақ"，哈萨克民族传统棋类游戏之一，诞生至今有千年历史，广泛流行于中亚哈萨克和吉尔吉斯民族当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】