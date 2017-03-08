法国《世界报》：中国电视节目成为哈萨克舞台秀

哈通社阿斯塔纳 -- 据tengrinews.kz网站消息，法国《世界报》日前刊登了一篇关于我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮的文章。

题目为《中国电视节目成为哈萨克舞台秀》的文章介绍了迪玛希的天赋歌喉和实力出众的歌唱技巧。



作者写道，迪玛希通过参加中国湖南卫视《歌手2017》节目，深深博得观众喜爱，受到粉丝热捧。节目第一期，年轻的哈萨克歌手迪玛希通过演唱法语歌曲"SOS d'un terrien en detresse"震撼全场，即便部分法语歌词发音不准，但他天籁嗓音仍使在场观众惊叹不已。自从节目第一期开播后，迪玛希的粉丝不断增加，一夜之间红遍中国。



迪玛希在中国的一名粉丝表示，即便此前有许多中国人不知道哈萨克斯坦是什么样的国家，但当他们看到迪玛希的表演后，对哈萨克民族有了初步的了解。



"2月18日，迪玛希在节目第六期演唱布鲁诺•马尔斯和马克•朗森的歌曲《Uptown Funk》赢得胜利。迪玛希不懂汉语，只是在演唱结束后，用中文反复说‘谢谢'。他将面临更艰难的挑战，根据比赛要求，今后必须演唱多首中文流行歌曲。面对中国歌手，挑战中文，他是否能胜出总决赛，让我们拭目以待吧。"作者写道。



迪玛希在中国的另一名粉丝表示，当第一次听到迪玛希演唱的歌曲，便开始高度关注这名年轻歌手，为他祈祷，祝愿他能赢得比赛。



据作者介绍，迪玛希在中国的粉丝人数有望达到1800万，该数据甚至超过哈萨克斯坦人口数量。



迪玛希的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫透露，已有多个法国艺人发来邀请函。近期，迪玛希很有可能应邀前往法国参加演出。



《世界报》（法语：Le Monde）是法国第二大全国性日报，同时也是法国在海外销售量最大的日报，在法语国家地区极具影响力，国际知名度颇高。该报内容全面、信息量大、报道严肃，经常发布深层报道和评论，政要专访较多。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】