中国服务业比重不断提高 为经济释放红利

哈通社阿斯塔纳 -- 据《人民日报》报道，中国国家统计局发布的公报显示，从产业结构看，2016年中国服务业增加值38.4万亿元人民币（约合5.6万亿美元），比上年实际增长7.8%，占国内生产总值（GDP）比重达51.6%，对国民经济增长的贡献率为58.2%。

中国服务业比重连续多年提高，主要得益于发展服务业有关政策的不断推出，也是经济发展到一定水平必然出现的现象，特别是互联网进一步向各领域渗透、服务业规模不断扩大的结果。同时，农业结构也在不断调整优化升级，工业结构在技术进步的推动下也在不断升级换代。

2月下旬，中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求制定引导社会力量通过多种方式建设运营医疗、养老、教育、文化、体育设施的方案，抓紧再出台一批提速降费新措施，提高网络服务能力和质量，并要求着力在服务标准制修订上下更大功夫，鼓励企业通过标准创新促进行业标准提升，推动产业转型和经济结构调整升级。

虽然近年来中国服务业发展迅速，服务业占GDP比重逐年提高，但从其他国家情况来看，发达国家服务业比重大都在70%以上，中国服务业占GDP的比重仍然偏低。目前，中国经济中的产能过剩主要集中在制造业，而大部分服务业供给不足，说明未来服务业还有很大的发展空间。此外，中国目前对标准的理解还有待拓展，制订标准的大头是工业和农业，服务业只占15%左右。

专家认为，未来中国需要继续积极推进服务业供给侧结构性改革，扩大服务业对内和对外开放，增加服务业有效供给，释放服务业改革红利。

【来源：《人民日报》 编辑：木合塔尔·木拉提】