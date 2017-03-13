最高法院院长麦米会见埃及最高宪法法院院长瓦哈卜

哈通社阿斯塔纳--据最高法院消息，最高法院院长海拉特•麦米13日会见到访的埃及最高宪法法院院长拉泽克•瓦哈卜。

麦米首先对瓦哈卜院长一行访哈表示欢迎,，表示建交以来，两国关系稳步发展，两国司法界一直保持着较为密切的联系，相信瓦哈卜院长此访必将进一步深化两国法院间的友好关系。



麦米向客人简要介绍了哈萨克斯坦法治建设和法院工作情况。他说，哈萨克斯坦法院正在推进司法体制改革。在借鉴新加坡和韩国法院管理的先进经验基础上，哈萨克斯坦各级法院正在着力构建透明、便民的司法机制。哈萨克斯坦法院还大力加强信息化建设，加快建设"智慧法院"，积极运用现代科技手段服务法官办案、促进司法公正。



麦米表示，哈萨克斯坦最高法院愿与埃及最高宪法法院共同努力，相互学习借鉴，共同推进两国法院间的全面合作。



瓦哈卜介绍了埃及最高宪法法院有关情况，表示愿意进一步密切同哈萨克斯坦最高法院的联系，加强司法交流合作，推进两国友好关系深入发展。



据悉，在哈期间瓦哈卜一行还将参观阿斯塔纳市法院和出席在阿克布拉克举办的国际论坛。



【编译：金桥】