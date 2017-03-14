总统主持召开卡拉干达州社会经济发展工作会议

哈通社阿斯塔纳--据总统府新闻局消息，14日上午，纳扎尔巴耶夫总统来到卡拉干达市调研，并主持召开卡拉干达州社会经济发展工作会议。

纳扎尔巴耶夫首先向与会人员介绍了经卡拉干达州马吉利斯批准的新任州长叶尔兰•霍夏诺夫。



纳扎尔巴耶夫在讲话中重点提及卡拉干达州经济和社会发展情况。



他说，自独立以来，卡拉干达州经济增长23倍，72个工业化项目建成投产。在工业化路线图框架下，全州城乡就业人员超过4000人。近5年，共有1.7万亿坚戈的资金投入卡拉干达州，危旧学校改造工程已全面结束，中小学教学环境得到全面改善。



纳扎尔巴耶夫特别提到了目前正在进行的政治改革的重要性，指出，这一改革将增强政府对议会的责任，同时扩大议会和地方立法机构对政府的监督职能。该改革计划主要目的是重新分配国家权利，使政治制度更加民主化，将大大提高地方政府的责任。



总统呼吁卡拉干达州民众积极参与国家经济建设，大力支持州政府制定的各项发展规划，齐心协力确保全年各项经济目标任务顺利完成。



纳扎尔巴耶夫说，目前各地投资环境已得到进一步改善，但仍需继续努力，我们要尽力让国内外投资商感到在哈投资有利可图比在其他的国家投资更加便利，投资环境更加改善。世界银行公布了2016年全球最佳经商国家排行榜，哈萨克斯坦排名上升6位，位居第35位。这对哈萨克斯坦无疑是一个利好消息。尽管各地在引资工作中取得了一些成绩，但今后的任务依然非常艰巨。为了改善投资环境，吸引更多的投资，我们已出台招商引资鼓励政策，这一政策将奖励那些在吸引外资方面成绩突出的各州政府，并在每年的"工业化日"期间进行表彰奖励。



总统指出，各级政府官员要开动脑筋拓宽创业渠道，促进以创业带动就业。同时还要进一步加强公私伙伴关系，对农业领域加大资金补贴力度，加快推进"光明宅基地"规划的实施步伐，提高哈萨克斯坦造产品份额。



纳扎尔巴耶夫说，创新是经济发展的原动力。企业要想实现可持续发展就必须创新发展模式、提高发展质量。这迫切需要有效整合各种社会资源，将科研机构、高等院校的技术研发能力与企业生产密切联系起来，增强科技成果的转化能力，最终形成多方参与的自主创新环境，以此带动国家经济稳步发展。



【编译：金桥】