外媒：世博会首次落户中亚哈萨克斯坦将如何利用主办之机

哈通社阿斯塔纳 -- 中国《财经》杂志日前撰文介绍哈萨克斯坦世博会情况，现全文转载如下：

今年6月10日，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳将举办以"未来能源"为主题的专业性世博会，这将是世博会首次在中亚地区国家召开。哈萨克斯坦对举办这次世博会寄予厚望，期待本届世博会能够提升本国的国际形象。

世博会专员、哈萨克斯坦第一副外长拉皮尔·卓什巴耶夫（Rapil Zhoshybayev）在接受《财经》记者专访时表示，到目前为止，已经有115个国家和18个国家间组织确定参加世博会。

哈萨克斯坦筹办本届世博会的总投入达到10亿美元，这对过去三年中遭遇能源危机打击的哈萨克斯坦来说是一笔不小的开支。哈萨克斯坦2016年的财政收入约为132亿美元。

卓什巴耶夫认为这些开支都是必要和正确的，"为了本届世博会，我们以国际标准修建了很多新的铁路、公路和机场航站楼。这些基础设施建设创造了超过3万个就业岗位"。

此外，本届世博会以"未来能源"为主题，将带来全世界最前沿的能源技术和材料技术，例如，俄罗斯馆将展出北极地区的发展和贝加尔湖的保护措施，泰国将展出利用农业废料生产可再生能源的技术，正在寻求经济转型的哈国亦可以从中取经。

今年1月30日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发表了题为《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》的国情咨文，核心便是要通过加快经济技术现代化和改善本国的营商环境来逐步摆脱对能源和资源的依赖。

尽管哈萨克斯坦近些年加大了对技术引进、人力资源和基础设施建设领域的投资，但仍然严重依赖石油的生产和出口，石油收入贡献了哈国财政收入的60%。2017年该国经济有望迎来复苏也在很大程度上要归功于位于里海边阿特劳市附近的卡沙甘油田的投产。

除经济转型的需求之外，哈萨克斯坦也希望摆脱深处欧亚大陆腹地的地理条件限制，提升本国的国际地位和知名度。

阿斯坦纳国际机场的新航站楼将在世博会开幕前正式投入使用。机场的负责人里奇奥蒂(Paolo Ricciotti)对《财经》记者说，新航站楼将使阿斯塔纳机场的乘客接待量从360万人/年提升到820万人/年，而且还将开辟多条直飞阿斯塔纳的新航线，其中匈牙利、芬兰、波兰的航空公司都已经签约即将入驻，中国国际航空公司也将在今年6月开通从北京直飞阿斯塔纳的航班。

为了方便各国和各地区游客前来阿斯塔纳参观世博会，为将近70个国家的公民和公务人员提供了临时的免签政策，其他国家的游客的签证手续也将得到简化。

Marriott、Park Inn、HiltonGarden等国际大型酒店已经平地而起，Ibis这样的快捷平价酒店也不甘落后，还有像Abu Dhabi Plaza这样的综合建筑群正在加紧施工。

此外，在国际政治领域哈萨克斯坦也在着力打造地区大国的形象。哈萨克斯坦从今年1月1日起正式进入新一届联合国安理会非常任理事国名单，正在积极协调叙利亚各方进行和谈。1月23日和2月16日，叙利亚交战各方已经在阿斯塔纳举行了两轮和谈，第三轮会谈将于3月14日-15日召开，具体讨论的技术问题涉及成立交换战俘信息工作小组和在联合国保护下进行人道主义设施排雷等。



【来源：《财经》杂志 编辑：木合塔尔·木拉提】