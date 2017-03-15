哈萨克斯坦著名景点介绍：萨热阿尔卡平原

萨热阿尔卡平原位于哈萨克斯坦北部，以其壮丽景色成为哈萨克斯坦旅游胜地之一。2008年被联合国列入《世界遗产名录》。

萨热阿尔卡东西长约1200千米，南北宽约400-900千米。海拔300-500米 。西部较平坦，平均海拔300-500米，宽达900公里；东部较高，平均海拔500-1000米，宽400公里，地表受强烈切割。面积约占哈萨克斯坦的五分之一。





由于深居内陆，地面又坦荡单调，年降水量仅200毫米左右。7月平均气温24摄氏度，冬季由于北部没有高山屏障，北方冷气团长驱直入，气温可降至零下30摄氏度，气温年较差大，是典型的大陆性干旱半干旱气候，属荒漠、半荒漠地带。





萨热阿尔卡由纳乌鲁兹姆和库尔格里金两个自然保护区组成。这里的沼泽地对迁徙水鸟非常重要，是鸟类栖息繁衍的湿地，为1500万至1600万只鸟提供了喂养场所。这一区域是鸟类从非洲、欧洲以及南亚地区迁徙至中亚地区过程中一个非常重要的停留点。这些水鸟包括一些受到全球性威胁的物种，例如极其罕见的西伯利亚白鹤、卷羽鹈鹕、玉带海雕等等。





这里还是火烈鸟的最北端的栖息地。火烈鸟，因全身为火红色而得名，分三属五种。这种外形美丽的鸟类能够飞行，但是事先得狂奔一阵以获得起飞时所需动力。因羽色鲜丽，被人饲为观赏鸟。2009年12月，国际野生动物保护协会（WCS）公布了一批因气候变化而濒临灭绝的野生动物名单：其中介绍火烈鸟是世界珍稀鸟类，由于全球湿地面积迅速缩减，火烈鸟的生存岌岌可危。





在楼兰古国有一种奇特的鸟。传说他们羽毛丰满后会一直往南飞，不停的飞，只为在南焰山让天火将自己的羽毛点燃，而后将火种带回楼兰古国，在天翼山化为灰烬。所以，楼兰的子民称他为火烈鸟。并将其视为王的保护神。





萨热阿尔卡是一大片广阔的没有受到打扰的中亚草原与群湖区域。这里是世界濒危物种长途迁徙时至关重要的路途停留地，在保护区的湖泊区有40多种哺乳动物，其中一半是啮齿动物，如土拨鼠、地松鼠、仓鼠等，有着旱獭、狼以及濒危动物高鼻羚羊等哺乳类，这里的草原为许多植物和大量受到威胁的鸟类以及濒临灭绝的草原高鼻羚羊提供了庇护所。





值得一提的是，萨热阿尔卡地区生活着特别濒危的高鼻羚羊。高鼻羚羊，别名赛加羚，属于牛科。体型中等，体长1.2-1.7米，背部黄褐色，臀部、尾、腹部白色，夏毛短而平滑；冬毛色淡、浓密且长；四肢较细；鼻骨高度发育并卷曲，内布满毛、腺体和粘液管，每个鼻孔中均有一特殊具粘膜的囊，可使吸入的空气加热并变得更加湿润，以适应高原寒冷环境，同时也与灵敏的嗅觉有关。因鼻部特别隆大而膨起，向下弯，鼻孔长在最尖端，因而得名"高鼻羚羊"。仅雄性具角。





高鼻羚羊原分布于俄罗斯南部、蒙古国及中国新疆北部，栖息于荒漠、半荒漠地带。结成小群生活，有时形成数百甚至上千只的大群迁移。由于羚羊角是为名贵药材，长期遭到大量捕杀，导致野生种群频临灭绝。这种羚羊以前数目众多，但偷猎活动使其数量剧减。在夏季，高鼻羚羊从哈萨克斯坦南部来到萨热阿尔卡，这里的草原为濒临灭绝的高鼻羚羊提供了美丽的家园。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】