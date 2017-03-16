美国夏威夷联邦法官冻结川普新旅行禁令

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国夏威夷的一名联邦法官星期三冻下令暂停执行川普总统签发的新旅行禁令。定于3月16日生效的新行政令暂时停止向六个以穆斯林人口为主的国家的公民发放签证，同时暂停接收新难民。

美国联邦地区法官德里克•沃森（Derrick K. Watson）星期三晚上签发了全国范围的法庭命令，暂停执行定于几个小时之后生效的新的旅行禁令。



跟最初的行政令相比，新行政令限制的对象不包括伊拉克公民，也不包括绿卡和有效签证持有者。



夏威夷州向联邦地区法院提起了相关诉讼。代表夏威夷州的律师称，川普总统新的禁令和旧的极为类似，也违反宪法第一修正案，因为新禁令的本质也是一个穆斯林禁令，伤害本州的企业和大学招聘顶尖人才，同时也损害本州具有活力的旅游业。



美国司法部的律师说，总统出于国家安全有权限制外国人入境。他们说，对这项禁令提出法律挑战的那些人提到的损害纯属猜测性质。



夏威夷联邦地区法院的沃森法官是星期三就是否冻结新旅行禁令问题听取法庭陈述的三位联邦法官之一。马里兰州的一名联邦法官表示，他在上午听取法庭陈述后,可能也将在星期三当日做出裁决。华盛顿州的那名就川普第一次的旅行禁令发布临时禁制令的法官，也在美国东部时间下午五点开始听取法庭陈述。