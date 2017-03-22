“突厥斯坦-突厥世界文化首都”系列活动在哈萨克斯坦开幕

哈通社突厥斯坦 - "突厥斯坦-突厥世界文化首都"系列活动暨突厥世界"纳乌鲁兹纳玛"庆典，21日在南哈州突厥斯坦市盛大开幕。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒和突厥文化国际组织秘书长对山•卡萨诺夫，以及多国政要及特别代表出席了开幕式。



参与此次开幕式活动的，还有来自全球23个国家的300多名外国来宾、国际组织代表、哈萨克斯坦学者及艺术家、大众媒体代表及南哈州居民等，共计1万多人。







在开幕仪式上发表讲话的南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫，向所有来宾致以祝贺，并宣布"突厥斯坦-突厥世界文化首都"相关活动正式开幕。



"作为当今突厥世界知名领袖的纳扎尔巴耶夫总统，曾经表示‘突厥文化国际组织应当成为突厥世界的联合国教科文组织'。自2012年开始，突厥文化国际组织每年都会确立一座城市为突厥世界‘突厥世界文化首都'，并推动了大量文化活动的举办，也确实正在实现纳扎尔巴耶夫总统的期望。"他说。



在活动框架下，远道而来的贵宾们参观并敬拜了著名哲学家贤者亚萨维圣墓，以及围绕在其周边的历代哈萨克汗国君主、贵族及勇士的陵寝，并观看了专题片《神圣旗帜的复兴》。



随后，来宾们参观了突厥斯坦历史博物馆和当地传统手工艺人园区。



据悉，去年12月1日，突厥文化国际组织曾在阿塞拜疆舍基市举行第34届常务会议，宣布将突厥斯坦确立为2017年突厥世界文化首都。



















突厥文化国际组织（土耳其语： TÜRKSOY）是由以突厥人为主体民族、讲突厥语的国家所建立的国际文化组织，总部设在土耳其首都安卡拉。Türksoy为土耳其语的合成词，Türk意为突厥，soy意为祖先。目前该组织共有14位成员（7个主权国家和7个地区）。



【编译：木合塔尔·木拉提】