哈乌关系将对中亚的未来产生巨大影响

哈通社阿斯塔纳 - "愿你能与哈萨克友人同行"--这是乌兹别克人在送别即将远行的友人时，经常会用到的祝福语。

这样一句俗语的产生，或许与哈萨克人民的热情、忠诚、开朗和好客给周边民族留下的深刻映像有关。



同为突厥语族，哈萨克人常常将乌兹别克人称之为"өз-ағам"，即"同胞兄长"。



哈萨克与乌兹别克之间的友谊之根，早已通过几个世纪的历史纠葛，深深地扎根在了中亚大地当中。



当然，在历史的进程当中，总会发生各种各样的事情，出现意想不到的纷争。



但无论如何，基于两个民族之间悠久历史和文化交流，两国之间始终维系着良好的传统友谊。



也正是因此，自独立至今，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间，几乎从未发生过影响两国关系的纷争和矛盾。



去年年底，执政乌兹别克多年的老总统卡里莫夫去世。作为其继任者的新总统沙夫卡特•米尔济约耶夫，选择了在3月22日正式访问哈萨克斯坦。



据了解，此次访问期间，两国总统将讨论哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的战略合作议题。



考虑到纳乌鲁兹节对哈萨克和乌兹别克两个民族都具有的重要意义，选择在这样一个盛大的节日期间出访哈萨克斯坦，也从另一个侧面显示了米尔济约耶夫对哈-乌关系的重视，并令人不免猜测，米尔济约耶夫或将转向采取全新中亚政策，加强同哈萨克的联系。



谈到这里，我们有必要回顾一番，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的外交关系史。



独立的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦于1992年6月24日签署文件，正式建交。



在两国签署的建交文件当中，相互合作、维持友谊与团结，是其主要的基调和根本。



苏联解体所带来的严重社会经济问题，令两个重获新生的国家都非常重视国内经济的发展。



1994年，纳扎尔巴耶夫总统访问塔什干，并签署了统一经济空间合作协议，这一协议为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在各领域，尤其是经济领域的合作的深入发展，打下了良好的基础。



而1997年3月，哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-吉尔吉斯斯坦三国永久友谊协议的签署，则是拉近各自关系的另一个重要步伐。



这些协议的签署，极大地促进了两国在统一经济空间下经贸领域的合作、人员交流等。



此后，两国高层之间的互动十分频繁，签署了一系列具有重要价值的文件和协议。



尤其是1998年10月纳扎尔巴耶夫总统访问乌兹别克斯坦期间，双方签署的合作协议，对两国友谊的不断加深发挥了重要的作用。



这一协议涵盖了有关两国永久友谊的协议、1998-2007年间经济合作规划、石油和天然气资源合作勘探计划等。



可以说，这一系列的文件的签署，成为了两国稳定和平的外交关系得以保持至今的基石。



乌兹别克斯坦--是哈萨克斯坦最重要的合作伙伴之一。



独立以来，乌兹别克斯坦的石油化工、纺织业、农业、建筑业和旅游业等行业，取得了可喜的发展。



在汽车工业发展上取得了良好成就的乌兹别克斯坦，已经成为了独联体国家重要的轻型汽车出口商。



2008年，在乌兹别克斯坦总统访问哈萨克斯坦后，两国之间的经贸往来迈上了一个新的台阶。



2005-2013年间，哈乌经贸规模增长了4倍，达20亿美元。



而在2015年，这一数据更是达到了32亿美元。



除此之外，两国总统在历次会面中，还就人文交流、历史文化、教育发展等领域的合作，达成了多项共识，极大地拉近和两国之间的关系。



值得一提的是，哈萨克与乌兹别克之间基于共同的文化根基和悠久的历史交融，也能够通过各自的人文历史遗迹得以体现。



例如，在哈萨克汗国历史上具有极其重要地位的托烈毕和阿依帖克毕（毕：亦称"毕官"，古代哈萨克汗国官职）的陵寝，便位于乌兹别克斯坦境内。



2013年，塔什干建立了一座阿拜纪念雕像。而阿斯塔纳也正在计划为阿里希尔•纳沃伊建立纪念碑和其他相关设施。



这些都从一个侧面，体现着两国人民之间悠久的历史文化交流和共同的历史记忆。

许多分析人士都表示，乌兹别克斯坦新总统米尔济约耶夫上任以来，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的各项合作都在向着新的阶段不断迈进。



有分析认为，米尔济约耶夫的纳乌鲁兹节之行，或将针对去年年底及2017年计划的许多两国间亟待解决的热点议题，同哈萨克斯坦方面展开讨论。



此外，已经明确表现出拉近两国关系之目的的米尔济约耶夫总统，此次访哈之行能否为两国在政治-经贸关系及战略合作方面，产生新的推动力，也是舆论普遍关注的一个重点话题。



据了解，此次乌总统访哈期间，两国总统很可能将签署未来4-5年共同合作方案、经济重要领域合作协议，并举行于中亚问题有关的高规格会谈。



在哈萨克斯坦政论人士当中，对米尔济约耶夫的访哈之行也有着各种各样的观点和猜测。



其中一个观点认为，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间将建立一个全新的外交模式，并使中亚许多过去遗留至今的症结问题，得到更多的关注和解决。



第二种观点则认为，乌兹别克斯坦的政策转向仍未彻底明确，现在就开始讨论所谓"阿斯塔纳-塔什干联盟"有些为时过早。



此外，还有第三种观点。这一观点的支持者认为，封闭发展多年的乌兹别克斯坦，今后很可能将开始对外开放，逐步从完全的国家控制经济转向自由市场经济政策，并因此提升其对周边国家经济的影响力。



基于哈萨克斯坦的国家利益，这三种观点均有着重要的参考价值。



作为中亚最大的经济体，哈萨克斯坦不可能无视周边国家的经济情况而选择封闭式发展的道路。因此哈萨克斯坦有必要同乌兹别克斯坦一起，为中亚一体化进程的长远发展，打下良好的基础。



无论是哈萨克斯坦，还是乌兹别克斯坦，都是中亚地区举足轻重的国家，两国相互之间交流广泛，彼此了解，经济上具有高度互补性，在不同的领域有着各自的优势和经验。



在地区安全问题上，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也肩负着巨大的责任和义务。



而且，地处中亚腹地的乌兹别克斯坦有着尚未开发的巨大潜力，运用得当，对哈萨克斯坦的经济发展利大于弊。



可以说，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的关系，将对中亚政治、经济的发展未来，带来巨大的影响。



总体而言，乌兹别克斯坦新总统的首次访哈，有着许多值得期待的内容。



最重要的是，哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦关系将迈上一个新的台阶，而两国经济贸易往来也必然将迎来一个全新的局面。

【编译：木合塔尔·木拉提】