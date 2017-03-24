哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦签署参议院合作备忘录

哈通社阿斯塔纳 - 在乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫访哈之行框架下，23日，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长托卡耶夫与乌兹别克斯坦最高会议参议院第一副主席萨法耶夫在阿斯塔纳举行会谈。

会谈中，托卡耶夫指出，两国总统23日在总统府举行的会谈具有历史性的意义。



"哈乌两国议会间合作将得到极大地推动。相信两国议员们将会积极的为此行中各项协议得以顺利落实的法律基础作出努力。而且，两国议会之间的紧密合作，也将为地区局势带来巨大的改变。



据悉，托卡耶夫与萨法耶夫在会谈后签署了哈萨克斯坦共和国参议院与乌兹别克斯坦共和国最高会议参议院间合作备忘录。



这一旨在加深两国议会间对话的文件，将通过高层对话方式支持两国间在政治、经贸、投资和人文领域的交流合作。



两国参议院将通过其职权范围内的合作，推动两国各领域合作的法律基础框架的不断扩展。



文件中强调指出，"双方将为创造一个应对当前各类威胁和挑战的法律空间而共同努力"。



备忘录将通过外交互访、组织参与议会间活动、在国际性议会间组织中相互支持等方式得以落实。



【编译：木合塔尔·木拉提】