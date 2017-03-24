哈通社与上合组织签署合作协议

哈通社北京 -- 3月23日，上海合作组织秘书处在北京举办友好记者日活动。当日，哈通社副社长托伊波勒丁与上合组织副秘书长王凯文签署合作协议。

2016年3月11日，新华社社长蔡名照和塔斯社社长米哈伊洛夫同上合组织秘书长阿利莫夫签署合作协议，并决定每年春初举办上合组织友好记者日活动。





托伊波勒丁表示，近些年，除政治与经济活动外，上合组织还在人文领域开展了扎实有效的工作。通过上合组织秘书处官网，我们时刻能掌握上合组织发展动向。哈通社与上合组织秘书处签署的合作协议不仅将为加深双边合作和提升新闻报道水平注入新的动力，同时还对哈萨克斯坦民众进一步了解上合组织所做工作起到重要作用。





阿里莫夫说："上合组织同哈通社签署合作协议具有重要意义，哈通社是哈萨克斯坦领先通讯社。上合组织此前同塔斯社和新华社签署合作协议，并通过这两大通讯社传播了近2千条新闻。当然，哈通社与其他一些媒体也为上合组织的新闻报道作出了积极贡献。相信协议有助于双方合作水平得到进一步提升。"





当日，上合组织秘书处还举行了哈萨克斯坦自然美景与阿斯塔纳迷人风情图片展。









据悉，23日，哈通社记者萨德克•阿克加诺夫当选上合组织媒体俱乐部副主席。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】

