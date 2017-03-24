中国驻哈大使：世博会期间中国游客可能遇到住宿紧张情况

哈通社阿斯塔纳 -- 中国驻哈大使张汉晖24日在位于阿斯塔纳市左岸的北京大厦举行的专场新闻发布会上介绍了中国游客访问阿斯塔纳世博会、中国就业形势、中国对外政策等方面的情况。

在提到阿斯塔纳世博会时，张汉晖说："首先，会有多少中国游客访问阿斯塔纳世博会目前还是个未知数，使馆方面已与国内旅行社建立了密切联系，旅游部门正在组织客源。其次，中国游客已做好赴友好邻国哈萨克斯坦参观世博会的心理准备。总体而言，我们对此持乐观态度。第三，中国代表团将是参展国人数最多的代表团，因为在世博会框架下，中方将举办一系列活动。各级政府官员、企商界人士将出席活动。"



张汉晖介绍说："随着世博会的临近，许多中国游客开始关注签证办理、住宿及饮食等方面的问题。我对他们说，世博会期间将有很多国家代表团来到阿斯塔纳，游客在入住酒店方面，可能会遇到住宿紧张情况。"



在谈到国内就业形势时，张汉晖介绍说，中国每年新增1310万个工作岗位，并为550万名毕业生提供就业机会。



"目前中国政府正面领着将城市失业率控制在4.5%以下的重任。为有效预防工业现代化进程对就业保障造成的影响，中国政府采取了对下岗人员进行再就业培训计划，通过再培训，大批下岗人员重新走上了工作岗位。"他说。



张汉晖表示，五年内彻底消除贫困是中国政府目前最主要的工作任务之一。为达目标，需每年让一千万人口脱贫。



当回答是否存在"中国威胁论"的提问时，张汉晖说道："我们已摆脱了冷战思维，但不能因此而忘记历史。如今，一些别有用心的人开始四处散布谣言，把中国会对哪个国家进行怎样的侵略说得非常详细，以假乱真。中国没有侵略过别的国家，将来也不会。"



张汉晖介绍说，中国在信息技术、航天等领域发展迅速，领先于大多数国家。许多产品已不再是"中国制造"，而是"中国生产"。正因如此，美国等一些国家开始坐不住了。



"曾经有数个国家侵略中国，甚至占领了北京，当时谁都没有说半句话。而当今中国快速发展、有力量保护自己时，有人却开始散播‘中国威胁论'，这是错误的。中国致力于同其他国家加强合作，从未有过通过诉诸武力进而对他国施加影响的想法。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】