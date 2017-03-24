中国驻哈大使：世博会期间中国游客可能遇到住宿紧张情况
在提到阿斯塔纳世博会时，张汉晖说："首先，会有多少中国游客访问阿斯塔纳世博会目前还是个未知数，使馆方面已与国内旅行社建立了密切联系，旅游部门正在组织客源。其次，中国游客已做好赴友好邻国哈萨克斯坦参观世博会的心理准备。总体而言，我们对此持乐观态度。第三，中国代表团将是参展国人数最多的代表团，因为在世博会框架下，中方将举办一系列活动。各级政府官员、企商界人士将出席活动。"
张汉晖介绍说："随着世博会的临近，许多中国游客开始关注签证办理、住宿及饮食等方面的问题。我对他们说，世博会期间将有很多国家代表团来到阿斯塔纳，游客在入住酒店方面，可能会遇到住宿紧张情况。"
在谈到国内就业形势时，张汉晖介绍说，中国每年新增1310万个工作岗位，并为550万名毕业生提供就业机会。
"目前中国政府正面领着将城市失业率控制在4.5%以下的重任。为有效预防工业现代化进程对就业保障造成的影响，中国政府采取了对下岗人员进行再就业培训计划，通过再培训，大批下岗人员重新走上了工作岗位。"他说。
张汉晖表示，五年内彻底消除贫困是中国政府目前最主要的工作任务之一。为达目标，需每年让一千万人口脱贫。
当回答是否存在"中国威胁论"的提问时，张汉晖说道："我们已摆脱了冷战思维，但不能因此而忘记历史。如今，一些别有用心的人开始四处散布谣言，把中国会对哪个国家进行怎样的侵略说得非常详细，以假乱真。中国没有侵略过别的国家，将来也不会。"
张汉晖介绍说，中国在信息技术、航天等领域发展迅速，领先于大多数国家。许多产品已不再是"中国制造"，而是"中国生产"。正因如此，美国等一些国家开始坐不住了。
"曾经有数个国家侵略中国，甚至占领了北京，当时谁都没有说半句话。而当今中国快速发展、有力量保护自己时，有人却开始散播‘中国威胁论'，这是错误的。中国致力于同其他国家加强合作，从未有过通过诉诸武力进而对他国施加影响的想法。"他说。
【编译：昂哈尔 审校：金桥】