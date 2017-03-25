走访《哈萨克汗国》取景地--充满浓郁“中国风”的加尔肯特清真寺

哈通社加尔肯特 -- 哈通社记者日前专程走访了位于加尔肯特市的"中国风"清真寺--加尔肯特清真寺。

这座充满浓郁中国建筑特色的古老建筑，因近期热映的历史巨制《哈萨克汗国》而再度吸引了人们的目光。



在历史剧当中，这里成为了片中重要的一处外景地--蒙厄尔斯坦（即东察合台汗国）君主也先不花二世的宫殿。绝大多数关于蒙厄尔斯坦宫廷的场景，都是在这里拍摄完成的。



据清真寺博物馆管理部门透露，电视剧的拍摄工作实在2015年秋冬时期进行的。







这座拥有130年历史的清真寺，此前也曾成为许多影视剧的外景地。



据了解，加尔肯特清真寺始建于1887年，建设工期约为5年。这座清真寺的建造资金，来源于当时一位富有的商人阿浑•尤勒达谢夫（Ахун Юлдашев），以及周边居民的自发筹建。而清真寺整体建筑的设计者，则是一位来自中国的洪姓建筑师。



这座以木结构为主的建筑，整体没有使用一根铁钉。







1882-1918年间，加尔肯特清真寺是加尔肯特市及周边穆斯林最大的神学院所在地。



如今，这座清真寺已经成为了当地一座重要的地标性建筑，以及著名的艺术文化博物馆。







四壁充满了古兰经内容艺术作品的清真寺，也日益吸引着越来越多的游客前来观光。



由于这座清真寺将中国传统的亭台楼阁与中亚-西亚建筑风格完美结合在一起，被认为是"文明交汇融通的见证"。



1982年，加尔肯特清真寺被列入哈萨克斯坦历史与文化遗迹加以保护。



【编译：木合塔尔·木拉提】