迪玛希获“亚洲最受欢迎歌手” 提名
迪玛希好友沙里莫夫在社交主页上表示，该节目对迪玛希具有重要意义。
"当地时间27日晚19时30分（注：阿斯塔纳时间17时30分），东方卫视将对亚洲最大音乐盛典--‘东方风云榜'进行全程现场直播。迪玛希被提名为‘亚洲最受欢迎歌手'（Best Asia popular singer）。" 沙里莫夫写道。
沙利莫夫表示，迪玛希将同亚洲其他歌手进行角逐，并全力以赴，为观众带来一场精彩的表演。
《东方风云榜》是中国内地最著名、最权威、最有影响力的原创音乐排行榜，同时也是亚洲范围内最重要的音乐颁奖典礼之一。颁奖典礼曾在美国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、香港、台湾等国家和地区多家电视台播出，观众过亿。
【编译：昂哈尔 审校：金桥】
Құрметті, Достар! Тағы да тақым қысатын сәт келді. 27 наурыз Тікелей эфир 19:30-да Dragon TV(东方卫视) арнасында Азияның ең үлкен масштабтағы марапаты "China Top music Awards(东方风云榜)" шарасы өтеді. Димашымыз @kudaibergenov.dimash "Best Asia popular singer (Азияның Ең танымал әншісі)" номинациясына ұсынылғандардың қатарында. Алғаш қатысып отырған xалықаралық марапаттан үмітіміз зор!!! Осы кеште Азияның әншілерімен бірге қызыл кілемнен өтіп, өнер көрсететін болады. Бәрі де Сіздердің тілектеріңізбен! Ал, жақсылыққа жориық!!! #DQ #TheSingerDimash #dimash #Singer #Шанxай