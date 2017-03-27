欧亚发展银行成员国将发展跨境电力基础设施互联互通

哈通社阿斯塔纳 -- 据Capital.kz消息，欧亚发展银行专家近日对该组织成员国电力发展做出分析，指出目前成员国内除了吉尔吉斯外，都存在电力过剩问题，建设跨境输变电网向第三国出口电力迫在眉睫，为此各成员国应统一规划电网建设，提高输电效率，降低成本。

电网建设将是未来几年各成员国电力领域投资的主要方向。目前建设中的跨境输变电项目里，最大的是CASA- 1000项目，旨在每年将塔吉克斯坦10-13亿瓦电输往巴基斯坦和阿富汗，加强塔吉之间的电网连接；其次是经格鲁吉亚和亚美尼亚的俄罗斯-伊朗输变电项目，建成后可实现俄亚两国电力对伊出口。此外，塔吉克斯坦和白俄罗斯境内在建大型电站未来都需有相应的输电线路，哈萨克斯坦应开拓中国、南亚等电力出口新方向。俄-日输电项目讨论得很热，从更长远来看，可建成连接俄、日、中、韩、蒙，乃至哈、吉的电网。

专家指出，成员国电力设备多建于1960-1980年间，逾半数设备超期服役，磨损程度超50%，老化和电损现象严重，设备升级保守估计需数百亿美元的投入。此外，成员国电力行政管理体系效率不高，减弱投资吸引力，俄、哈两国尝试的收益管理模式遭遇电价瓶颈。当前首要任务是优化成员国内部电网系统，包括将塔、吉、哈偏远地区纳入国家电网，加强哈省州间电网建设，发展俄工业集中地区输电网络，接入不断建成的新电站等。

欧亚发展银行于2006年由俄、哈两国发起，初始资金70亿美元，成员国有俄、哈、白、亚、吉、塔。



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