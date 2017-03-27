托卡耶夫：集安组织是保障国际安全的重要一环

哈通社阿斯塔纳 - 为出席独联体及集体安全条约组织议会间会议，由参议院议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫率领的哈萨克斯坦代表团日前抵达俄罗斯圣彼得堡。

26日，集体安全条约组织议会大会在圣彼得堡召开。此次大会旨在庆祝集体安全条约签署25周年、集安组织成立15周年及集安组织一会大会成立10周年。



托卡耶夫在会上发言，他表示，集安组织是保障欧亚军事-政治稳定的重要的国际组织。



"增强集安组织的实力，拓展和加深在集安组织框架下的各国合作，完全符合哈萨克斯坦的国家利益，因此，为集安组织的发展提出过多项具有重要意义的建议的纳扎尔巴耶夫总统，一贯对组织的发展给予高度关注。"托卡耶夫强调称。



托卡耶夫认为，作为全球及地区安全的重要一环，集安组织必须加强自身的作用。



"若不积极地采取合作和有效的行动，则想要实现国际反恐形势的改善、阿富汗问题的稳定、地区内长期冲突的解决等等都是不可能的。"他说。



托卡耶夫高度评价了集安组织议会大会在实现从法律层面保障集安组织各项活动中所取得的成就和各项工作。他强调，哈萨克斯坦议会始终及时的通过了集安组织框架下签署的各项法律文件。他还表示，哈萨克斯坦代表团将继续努力促进各成员国议会间的合作。



据悉，此次集安组织议会大会对成员国各项工作进行了总结，并对组织的未来发展，尤其是法律层面上对集安组织系统的保障等问题进行了讨论。其中，进一步协调集安组织成员国在机构中的合作得到了重点关注。



3月27-28日，哈萨克斯坦代表团还将出席在圣彼得堡举行的独联体议会大会和国际反恐问题议会间会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】