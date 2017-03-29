托卡耶夫号召国际社会共同协作根除恐怖主义

哈通社阿斯塔纳 - 打击国际恐怖组织议会会议28日于俄罗斯圣彼得堡举行，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫出席会议并发表讲话。

此次会议由独联体成员国议会大会和欧安组织议会大会组织举办。



地区安全及反恐领域国际合作、打击恐怖主义行动中的人道主义问题、国际安全秩序中的经济和社会基础等问题，是会议的主要议题。



在讲话中，托卡耶夫表示，唯有凝聚国际社会的力量，才有可能实现最终消灭恐怖主义的目标。托卡耶夫指出，与会各方应认真考虑纳扎尔巴耶夫总统提出的，在联合国框架下建立国际联合反恐体系的建议。



塔卡耶夫表示，有必要在国际法概念当中制定对"恐怖主义"具有法律和政治效力的明确定义。但他同时强调，对这一复杂概念的界定不能因政治影响而操之过急。



"在这一方向上的努力必然能够取得成效，正如阿斯塔纳和平会谈实现了叙利亚境内的停火并成功建立起了停火监督机制一样。"他说。



托卡耶夫还就目前许多国家尚未关注到的"网络恐怖主义"问题发表了看法。



"在充分理解了尊重人权和自由的重要性的基础上，为了保障安全，有必要重点关注互联网上存在的问题。其中最重要的，是建立一个屏障，借此阻止恐怖主义组织通过互联网宣传极端主义思想并诱骗年轻人参与恐怖主义活动的行为。"他说。



讲话中，托卡耶夫尤其关注在消除滋生恐怖主义的贫穷、文盲、腐败、人权及自由受到侵犯等问题过程中，立法机构所起到的重要作用。







他建议建立一个旨在打击极端主义和恐怖主义的联合行动组织中心。



托卡耶夫还强调了世界和传统宗教大会在消除激进主义思想方面的重要作用，并就2016年5月31日在阿斯塔纳召开的，由来自世界各国的议会代表、宗教领袖和国际组织负责人及专家团共同参与的"宗教反对极端主义"国际大会所取得的共识，向与会各国代表作了介绍。



托卡耶夫强调，符合现代化的改革和同人民群众的公开对话，是打击恐怖主义的有效措施。他指出，哈萨克斯坦旨在通过国家权力再分配及重塑国家管理体系，继而充分实现法治社会建设目的的宪法改革，也有着这一方面的考量。



"在新修订的宪法修正案中，引入了新的条款，规定参与恐怖主义组织的哈萨克斯坦公民将被剥夺公民权。"他说。



在演讲最后，托卡耶夫强调称，从隔绝恐怖主义威胁向根除恐怖主义的战略方向过渡，是一项需要国际社会通过对话和行动来实现的，具有复杂性和责任性的重要事务。



【编译：木合塔尔·木拉提】