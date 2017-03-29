阿斯塔纳世博会中国馆合作伙伴授牌仪式在北京举行

哈通社北京 -- 2017阿斯塔纳世博会中国馆合作伙伴授牌仪式于28日在京举行。哈萨克斯坦驻华大使馆特别代表杜拉特·塔布洛夫、阿斯塔纳世博会中国馆政府代表、中国国际贸易促进委员会副会长王锦珍以及来自企业和媒体代表出席了仪式。

授牌仪式上，中国国家电网公司（State Grid Corporation of China）和中国华信能源有限公司（CEFC China Energy Company Ltd）被授予中国馆"官方合作伙伴"称号。中国石油天然气集团公司（CNPC）、兴业银行（Industrial Bank Co., Ltd）、中航工业上海航空电器有限公司被授予"金牌赞助商"称号。协鑫（集团）控股有限公司（GCL）被授予"指定用品（服务）供应商"称号。









王锦珍表示，目前，中国馆装饰工作已接近尾声，将于4月中旬交付使用。



值得一提的是，中国是第一个签署参加阿斯塔纳世博会的国家。今年1月5日，中国国际贸易促进委员会及中国国际商会在北京召开新闻发布会，正式公布了2017年阿斯塔纳世博会中国馆展示设计方案及标志。中国贸促会副会长王锦珍全面介绍中国馆的筹备进展情况。

世博会期间，中国24个城市和省份将举行主题日活动。北京市（6月16-18日）、江苏省（6月20-22日）、浙江省（6月23日）、湖北省（6月26日）、新疆（6月28-30日）、上海市（7月2-4日）、山西省（7月7-9日）、宁夏（7月12日）、河北省（7月14-16日）、湖南省（7月18-20日）、黑龙江省（7月22日）、云南省（7月24日）、陕西省（7月27-29日）、青海（8月1日）、福建省（8月3日）、河南省（8月8日）、江西省（8月10日）、海南（8月14日）、甘肃省（8月16日）、广东省（8月18-20日）、内蒙古（8月22-24日）、安徽省（8月28日）、四川省（8月31日）、山东省（9月6-8日）。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】