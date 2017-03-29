阿拉什党人相关研究专著面世

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦女子大学教授、哈萨克斯坦高等学府优秀教师、阿勒特萨林荣誉勋章获得者、哲学博士璐达•扎伊肯诺娃著作《二十世纪初文学及阿拉什立场》日前出版。

据悉，该著作从民族主义革命、宗教-文化改革、教育-民主主义发展等三个角度，详细阐述了从沙俄至苏联前期，对整个哈萨克斯坦乃至中亚历史进程产生重要影响的多位阿拉什党人的文学创作经历与立场。



值得一提的是，这本著作首次对50多位阿拉什党人的著作及其创作历史进行了集中对比研究，并讨论了这些伟人及其创作经历对后世的影响，以及可能对今后哈萨克文学创作所发挥的作用。



据《二十世纪初文学及阿拉什立场》艺术作者介绍，这本书将被作为"阿拉什奥尔达"100周年纪念日的献礼。



阿拉什党人，是一批二十世纪初期活跃在哈萨克斯坦的进步学者，因其组成的政治党派"阿拉什党"的得名。他们旨在通过教育和工业振兴中亚民族的发展，实现主权独立和民族自由。



阿拉什党人于1917年建立了独立的阿拉什自治共和国，组织政府、军队并颁布共和国法律。该政权后遭苏联入侵，并于1920年被强行解散，除流亡国外的部分成员外，大部分阿拉什党人在苏联政府后来的大清洗中遇害。



【编译：木合塔尔·木拉提】