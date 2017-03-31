中国驻法大使就旅法侨民被警察射杀与法方交涉

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网消息，中国驻法国大使翟隽29日就旅法中国侨民刘少尧被法警察枪击身亡一事与法方交涉，要求法方尽快查明真相，理性对待旅法侨胞的反应，尽快释放被拘中国公民。

中国驻法国使馆30日在其网站发布消息说，翟隽29日与法国外长办公厅主任比克进行交涉，要求法方尽快查明真相，公正处理此案，理性对待旅法侨胞对此事的反应，并尽快释放被拘押的中国公民。

比克表示，法方将对事件展开严肃公正的调查，尽快查明事实真相。保证在法中国公民的安全是法当局的一个优先工作重点。法方将采取措施保护中国公民的合法权益。



据悉，3月26日晚法国时间20点左右，巴黎19区，奥拜赫维利耶街上的Villa Curial公寓内发生一起中国人被警方反恐武器射杀事件。据法国主流媒体《巴黎人报》报道，巴黎19区反犯罪刑事大队接到报警说该户有 "家庭冲突"，出警上门后，听到门内有小孩尖叫声，因而决定破门强行冲入，因"亚裔"的行为威胁到了警方，警察开枪将其击毙。



法媒的报道引起在法华人华侨质疑。3月27日晚，几百名华人华侨在巴黎19区警察局门口聚集和守夜，要求警方给出说法。由于未申请集会许可，这次要说法的自愿行为被法国警方定性为非法集会，出动警力殴打手无寸铁的集会人群，据浙江在线引用现场消息报道，现场有一辆警车被烧毁，五名华人被捕，多人受伤，一名华人确认骨头碎裂，要留院手术。



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