集安组织在莫斯科就非法移民问题举行会谈

哈通社莫斯科 - 集体安全条约组织协调委员会第20次会议31日在俄罗斯首都莫斯科举行。

会议就非法移民问题现状、联合应对措施及今后的举措等问题进行了讨论。



哈萨克斯坦内务部移民事务委员会主席穆拉特•卡布迪恩诺夫出席会议。



据协调委员会主席A•格拉维透露，与会各方已于当天签署了独联体区域内第三国公民信息库整合协议及《Нелегал》联合行动相关文件，并将协调开展针对国际通缉人员的搜捕工作。



在接受媒体记者提问时，A•格拉维对哈萨克斯坦在相关领域的工作成果做出的高度评价。



"我们同哈萨克斯坦方面的合作一向令人满意。去年我们曾考察过哈萨克斯坦在建立公民电子档案信息库和登记地图方面的经验，并计划将其运用在俄罗斯的同类型项目当中。"他说。



另据相关信息显示，在集安组织代号为Нелегал-9的联合行动当中，共查处近100万违反移民法的人员，抓捕1600名在逃通缉犯。期间，共启动刑事调查5000多起，其中400起涉及人口交易。行动中还查明了1600-1700万美元非法资金的相关情况。



















【编译：木合塔尔·木拉提】