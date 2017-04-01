米尔扎赫梅托夫会见中国商务部部长钟山

哈通社阿斯塔纳 - 正在率团对中国进行访问的哈萨克斯坦共和国副总理兼农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫，1日在北京同中华人民共和国商务部部长钟山举行会谈。

期间，双方就投资合作问题，以及增加哈萨克斯坦小麦对华出口配额等问题进行了讨论。



随后，哈萨克斯坦代表团还同中国国际贸易促进委员会举行了会谈，就吸引中国企业投资哈国农产品加工项目，以及对华出口哈萨克斯坦粮食作物等问题深入交换了意见。







值得一提的是，由米尔扎赫梅托夫率领的哈萨克斯坦代表团包括哈国农业部代表、各州副州长、各地方农业机构负责人、"哈萨克农业"国有控股公司（ҚазАгро）及其下属企业领导人、国立农业教育机构负责人、农业企业联合会代表等。



此行的主要目的，在于落实纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》中，吸引外来投资发展农业综合体及大力提升农产品出口的相关任务，并达成有利于双方的双边协议。



在此前的行程中，代表团同国家质量监督检验检疫总局、中国农业部及企业界代表举行了会谈，就农业领域合作达成了相关协议和共识。



【编译：木合塔尔·木拉提】