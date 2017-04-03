纳扎尔巴耶夫总统同阿塞拜疆总统阿利耶夫举行会谈

哈通社巴库 - 4月3日，正在对阿塞拜疆进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统，在该国总统府同阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫举行会谈。

据哈通社驻阿塞拜疆记者站消息称，在会面前，阿方举行了隆重的迎接仪式，军乐队演奏两国国歌，两国总统还共同检阅了仪仗队。







随后，双方举行了小范围及大范围会谈。



会谈中，双方就哈萨克斯坦与阿塞拜疆在政治、经贸和人文领域的交流合作发展问题和立场进行了细致的讨论，并就两国共同关心的国际和地区热点问题深入交换了意见。



纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦与阿塞拜疆两国之间交流历史悠久、传统友谊深厚，两国关系始终保持着良好的发展势头，并势必在今后借助国际经济形势的发展而迈上新的台阶。



"国际性的经济动荡虽然为我们的经济发展带来了些许不利，但也为我们发掘自身经济潜力，探寻新的发展方向提供了可能。我们应大力推动经济多元化的发展，并重点关注科技创新领域。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦与阿塞拜疆在发展交通物流运输领域潜力巨大，两国有必要进一步加深在这一领域的深入合作，并尝试建立全新的合作模式。



此外，纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆在许多国际事务和观点方面，能够相互理解，并拥有相似的立场。总统还强调指出，2016年阿塞拜疆修宪公投的结果，有力的证明了阿塞拜疆人民对阿利耶夫总统的支持。







阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统此次正式访问阿塞拜疆，将对促进两国关系的进一步发展，起到重要的促进作用。



"我相信，今天将要签署的各项协议，必然会令我们两国关系迈上一个新的台阶。阿塞拜疆始终视哈萨克斯坦为友好的兄弟国家，并对此次会谈寄予厚望。"他说。



阿利耶夫还高度评价了在纳扎尔巴耶夫总统领导下，哈萨克斯坦人民所取得的一系列成就。



根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统于3日向为阿塞拜疆的国家独立奋斗牺牲的烈士纪念碑敬献鲜花。



此外，总统还向阿塞拜疆国家的缔造者和创始人盖达尔·阿利耶夫和扎丽法·阿利耶娃墓敬献花圈。

【编译：木合塔尔·木拉提】