外交部：认定圣彼得堡恐袭者为哈萨克斯坦人为时尚早

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦外交部新闻处负责人阿努瓦尔•扎伊纳科夫认为，以现有证据认定俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸袭击事件的制造者为哈萨克斯坦人，为时尚早。

扎伊纳科夫4日通过其个人Facebook主页称，3日当地时间21:06分，哈萨克斯坦公民伊琳娜•阿热谢娃致电哈萨克斯坦驻圣彼得堡领事馆，称其子马克西姆•维塔利耶维奇•阿热谢夫（1996年8月9日出生）在地铁爆炸袭击发生后失联。



据了解，马克西姆在圣彼得堡经济大学留学，大三学生。最后一次与家人联系时间为4月3日当地时间14:30时。当时他称已经下课，正搭乘地铁从“干草广场”站前往“技术学院”站回家。



马克西姆在圣彼得堡同姐姐、姐夫及女友住在一起。



哈萨克斯坦总领事馆工作人员同安置袭击事件遇难者遗体的医院取得了联系，并前往辨认。至阿斯塔纳时间凌晨05:30时为止，领事馆方面未发现遇难者中有哈萨克斯坦公民。



扎伊纳科夫称，袭击发生后，有部分俄罗斯媒体据此怀疑马克西姆或有可能系袭击事件制造者。



"单凭现有信息，认为马克西姆•阿热谢夫与此次恐怖袭击有关为时尚早。对他的寻找工作仍在继续。"扎伊纳科夫说。



扎伊纳科夫还向此次恐怖袭击事件的遇难者及其家属致以哀悼和慰问。



哈萨克斯坦外交部对此次袭击表示强烈谴责。



【编译：木合塔尔·木拉提】