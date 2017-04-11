纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦反对将集安组织政治化

哈通和阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日在接受俄罗斯"世界"电视台专访时表示，集体安全条约组织与北大西洋公约组织是两个完全不同的组织，不应被相提并论。

据悉，访谈中，在回答记者关于集安组织与北约这两个组织之间，是否存在相同性质的问题时，纳扎尔巴耶夫总统表示："两者完全不同。"



"北大西洋公约组织，是冷战时期意识形态对抗之下的产物。令人遗憾的是，这一情况被延续到了今天。北约的对手是当时的华约集团，两者之间是政治对抗关系。而集体安全条约组织是出于稳定地区安全的目的而成立的，并无政治对抗的意图。哈萨克斯坦反对将集安组织政治化，我们也相信，集安组织的各个成员国都有着与哈萨克斯坦一致的立场和观点。"纳扎尔巴耶夫说。



访谈当中，纳扎尔巴耶夫总统还谈及所谓"伊斯兰国"恐怖主义组织的出现，并指出，政权瓦解后出现的权力真空地区成为了滋生恐怖主义的温床，国际社会应联合起来打击日益严峻的恐怖主义威胁。



集安组织成员国包括哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和亚美尼亚。



【编译：木合塔尔·木拉提】