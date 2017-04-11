中国一家三口伦敦街头遭泼强酸致残

哈通社阿斯塔纳--据英国广播公司（BBC）消息，当地时间4月8日下午，来自中国的一家三口于伦敦北部伊斯林顿地区遭泼酸性物质，造成男性受害者脸部大面积"无法复原性腐蚀"，妻子及2岁的儿子不同程度受伤。

海外网报道称，截至目前，嫌犯仍在逃，因此警方表示，不能确定此案为针对个人的案件，还是随机迫害路人案件。但一位自称认识受害者超过20年的女性称，这是一次有针对性的报复行为。



据当地媒体报道，受害者一家是长期居住在英国的中国家庭，丈夫40岁，妻子36岁，育有两子。事发当日下午，11岁的长子在家并未外出。夫妇俩使用婴儿车推着2岁的弟弟走在离家不远的哥本哈根路上，突然遭人当街泼酸攻击。



据目击者称，嫌犯作案后随即逃离现场，40岁的男子看起来是主要攻击目标，一旁的妻子和2岁的孩子受到了不同程度的腐蚀伤害。



事发地点附近43岁的店主穆拉特称，当时有位女士慌忙冲进店里说，有人被泼酸袭击了，然后路人不断从店里拿瓶装水倒在受伤男性烧伤的部位冲洗。大约五分钟后警车和救护车到达了现场。



伦敦警察厅官方发言人称："他们最初由救护车送到了北伦敦医院，随后又被转移到了另一家医院。从目前看来，男性受到的伤害并不致命，但可以被视为此伤害足以改变生活。女性和孩子受了轻伤，仍在医院观察。"



据官方声明称，根据医院的诊断，男性皮肤的腐蚀面积高达15%，主要是在手和身体上，基本可以诊断为"毁容"。嫌犯使用的作案工具被定性为有毒强酸性物质。



目前警方正在积极寻找目击者或知情人士。