纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦实施的改革为邻国树立了榜样

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日在接受俄罗斯"世界"电视台采访时指出哈萨克斯坦在中亚地区的优势。

据总统介绍，独立初期，哈萨克斯坦采取措施，迅速推进了私有化进程，吸引了多家跨国公司在哈投资，从社会主义经济转向了市场经济，制定了中小企业发展措施。这一切都是为了进一步推进国家经济发展。



纳扎尔巴耶夫说，较25年前相比，哈萨克斯坦经济增长了23倍。在人均国内生产总值方面，哈萨克斯坦领先于邻国，该数值目前已达到东欧国家水平。但目前物价下滑和货币贬值等因素导致经济形势复杂化，但国内生产总值仍保持着原有水平。贫困指数降低12倍，从原先的40%降至5%，失业率也大幅下降，所有的这一切为社会稳定、有序、健康发展提供了必要的保障。



纳扎尔巴耶夫说，即便是在危机情况下，哈萨克斯坦也未曾下调养老金和工资待遇。在这一方面，国家基金功不可没。在经济快速发展的年代，国防、文化、教育、卫生等领域也得到了快速发展。我认为，哈萨克斯坦采取的一些改革措施优于所有邻国，并为邻国树立了榜样。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】