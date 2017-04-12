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    11:27, 12 四月 2017 | GMT +6

    总统发表署名文章谈文化发展 要求明确哈萨克文拉丁化时间表

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    哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统12日在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章。在文章中，纳扎尔巴耶夫总统明确指出，应在2017年年底前，完成拉丁化哈萨克文字母的全新统一标准，并从2018年年初开始在全国范围内进行推广。

    文中指出，根据总统在2012年发表的《哈萨克斯坦2050》发展战略，至2025年，哈萨克斯坦将全面完成拉丁化哈萨克文的推广工作，实现拉丁化哈萨克文字在各个领域的覆盖和使用。

    "独立伊始，我们就在筹备这一工作，进行了大量准备......现在是着手开展这一工作的时候了......政府需制定一个明确的时间表，落实哈萨克文拉丁化字母表的推广任务。"纳扎尔巴耶夫在文中写道。

    总统表示，推广使用拉丁化哈萨克文，是深思熟虑下的选择。他强调，拉丁化的哈萨克文将促进哈萨克斯坦融入世界，令人们更好地学习英语和掌握因特网的语言。最重要的是，这将推动哈萨克语的现代化。

    文中指出，应在广泛听取社会意见的前提下，组织语言文字专家和相关领域学者，在2017年年底之前，完成统一的哈萨克语拉丁文字母表制定工作，并在2018年年初完成新标准字母表教材的出版和教师人员的培训。

    文章同时表示，在实现拉丁字母的全面普及之前的过渡期内，现有的西里尔哈萨克文仍将继续使用一段时间。

    文中，纳扎尔巴耶夫总统还针对教育、文化等领域的未来发展，提出了多项具体的任务和发展要求。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 总统 文学 哈萨克 黄金储备
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