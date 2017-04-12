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    12:37, 12 四月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫：教育是走向成功的关键所在

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    哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统12日在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章。在文章中，纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦在教育资金划拨领域处于世界领先地位。

    纳扎尔巴耶夫说，努力成为学识渊博、见闻丰富的人物是哈萨克斯坦人民自古传承的传统美德。独立初期，通过博拉沙克奖学金计划，哈萨克斯坦向上万名青年提供了在国外领先教育机构留学的机会。此后，国内也开设了多家高水平大学和重点学校。教育是全体人民共同事业。从技术革命的趋势方向可以看出，10年后，近一半的职业将面临消失的可能性。

    据总统介绍，自始至终，职业性质不曾面临如此巨大的变革。如今，随着社会迅速发展，人类迈入了一个崭新的世纪。

    纳扎尔巴耶夫表示，在当今社会，只要具备足够的专业知识，识时通变，并热爱专业，任何人都能走向成功。正因了解这一点，哈萨克斯坦始终高度重视教育领域的发展，在教育资金划拨方面成为了全球领先国家之一。

    总统强调，教育是走向成功的关键所在。

    "教育应成为青年的优先志愿，因为只有重视教育的国家和民族才能真正走向成功。"他说。

    【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

    标签:
    教育 总统 黄金储备
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